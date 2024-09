Reprodução: Instagram Zara Larsson e Dennis DJ

A artista Zara Larsson ganhou , no último sábado (14), uma camisa do Flamengo de Dennis DJ . O artista brasileiro, que fez uma participação no show da cantora sueca, a presenteou momentos antes de eles se juntarem no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 .



"Temos mais uma flamenguista aqui no Rock in Rio. Zara Larsson representou", escreveu ele na legenda da publicação em que a musicista aparece feliz com o adereço. As costas da camisa possui um bordado escrito "Zara".

Nos comentários da publicação, os internautas enalteceram o momento registrado pelo DJ. "Vestindo o manto da seleção. Boa, gata", aclamou uma usuária. "Já deram um pano de chão para a gringa", ironizou um segundo ao falar do time carioca.

"Dennis, você zerou a vida, melhor presente de todos pra ela", avaliou um terceiro. Zara Larsson foi uma das principais atrações do segundo dia do Rock in Rio 2024. Em certo momento de sua performance, ela apresentou, ao lado de Dennis DJ, o remix de funk da canção "Ammunition". A faixa foi produzida pelo brasileiro.

