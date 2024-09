Reprodução: Instagram Priscila Fantin

A atriz Priscila Fantin arrancou elogios , no último sábado (14), com uma foto de biquíni na praia . A artista aproveitou o calor e pegou bronze ao lado do marido, Bruno Lopez. Nos comentários da postagem, os internautas a enalteceram.



"Uma sereia", aclamou uma primeira. "Maravilhosa, linda demais e incrível", elogiou um segundo. "Amo essa praia", expressou um terceiro. "Deusa perfeita", complementou um quarto. "PIB da beleza do Rio todinho", brincou um quinto.

Priscila Fantin foi uma das atrizes mais conhecidas dos anos 2000. Presente nas novelas da TV Globo, a artista viveu inúmeras personagens de sucesso. Ela estreou no canal com a personagem Tati, nas temporadas 6 e 7 de "Malhação".

Além disso, as obras "Chocolate com Pimenta", "Alma Gêmea", "Sete Pecados" e "Tempos Modernos" estão presentes no currículo da veterana. Sua última novela na emissora foi "Êta Mundo Bom", de 2016.

