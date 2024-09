Reprodução: Instagram Michelle Bolsonaro e Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho utilizou as redes sociais , no último sábado (14), para rebater as críticas que recebeu ao posar em uma foto com Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro .



Após o momento registrado, os internautas se decepcionaram com o posicionamento político da campeã de A Fazenda 12 e repercutiram o assunto na internet. Por conta disso, a voz de "Que Tiro Foi Esse" deu sua opinião a respeito do tema e ainda revelou que irá tira do ar a música "Arrasou, Viado".

Entenda o que aconteceu

" Quando lançou Que Tiro Foi Esse, foi uma explosão mundial. Sem palavras. Eu fui abraçada por todos todos" iniciou ela. "Todo mundo me abraçou e eu sou muito grata a isso", complementou ela.

"Aí surgiu a ideia: 'Poxa, vamos fazer uma música em agradecimento ao movimento LGBTQIAP+'. Lançamos Arrasou, Viado". E eu, com a bandeira na mão do movimento, pedi respeito, porque todos nós porque merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida", expressou.

A funkeira, então, contou que irá tirar a canção das plataformas. "Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos e é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe de Arrasou, Viado e tirar das plataformas digitais", disse.

"Em momento algum quis me aproveitar de comunidade, de bandeira, nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje, mas enfim", finalizou ela.

Artista também falou nas entrelinhas sobre posicionamento político

Jojo Todynho desabafou a respeito das diferenças de opinião que as pessoas possuem. "A vida não funciona assim, o mundo não gira dessa forma. Se as pessoas colocaram algum tipo de expectativa em mim, isso é um problema delas não meu" , começou ela.

"O fato de não gostar de alguém não me dá o direito de ir nas redes sociais dela para atacar e falar o que eu bem entender. Não estou aqui para me dar nenhum tipo de desculpa ou justificativa. Eu vim aqui falar para vocês que respeito é bom e todo mundo gosta", retrucou ela em referência à foto que tirou com Michelle Bolsonaro.

Após a conversa com os seguidores, a cantora reforçou que não aceitará preconceito contra ela e seus familiares por conta de seu lado político. Ela também mostrou que recebeu um ataque racista de uma pessoa depois do momento com a esposa do ex-presidente.

"Não venham falar da minha cor, não venham falar da minha avó, porque eu não irei admitir. Sim, irei processar. Isso não é bagunça", terminou ela.

