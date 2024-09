Zara Larsson: uma artista completa, mas sem público

A cantora sueca Zara Larsson se apresentou no Palco Mundo e entregou músicas que fizeram sucesso no mundo todo. como as faixas "Symphony", atual viral do TikTok, e "This One's For You", canção para a Copa do Mundo. No entanto, esses e outros hits da artista pop não foram suficientes para fazer com que a multidão cantasse aos pulmões com ela, que é uma artista completa.