ROBYN BECK/AFP Jennifer Lopez e Ben Affleck em fevereiro de 2024

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram vistos juntos após o fim do relacionamento, no último sábado (14) . Uma fonte anônima contou ao veículo Page Six, que o ex-casal estava com seus respectivos filhos em Beverly Hills. Segundo informações, a cantora e o ator chegaram a se beijar, além de almoçarem juntos.

Após isso, os representantes de Affleck e Lopez não se pronunciaram a respeito. Em dado momento, os dois foram vistos tendo uma discussão acalourada no carro com expressões não muito amigáveis.

Tanto os filhos da cantora pop, Emme e Max, quanto os do astro americano, Samuel e Seraphina, estavam no local. Além disso, Jennifer Garner, com quem Affleck também já se envolveu, foi vista saindo do mesmo hotel ao lado dos filhos.

Possível volta de Affleck com Garner e pedido de divórcio de Lopez

Recentemente, o portal Radar Online afirmou que Ben Affleck e Jennifer Garner teriamr reatado . Além disso, o site TMZ contou que a cantora Jennifer Lopez começou o processo de divórcio de Ben Affleck no dia 20 de agosto. Os dois haviam se casado na mesma data, em 2022. Os primeiros rumores de que o casal teria terminado se iniciaram em maio deste ano.

De acordo com o veículo, a voz de "On The Floor" foi à Corte Superior do Condado de Los Angeles para pedir o processo de divórcio. o TMZ revelou que a artista musical considerou o dia 26 de abril de 2024 como a data do fim de seu casamento com o ator.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .