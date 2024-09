Reprodução: Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes oficializam noivado

Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o noivado, no último sábado (14) . Com uma festa luxuosa e um vestido com mais de 100 mil pérolas bordadas , a apresentadora postou um carrossel de fotos do e a roupa utilizada por ela deu o que falar nas redes sociais.



"Quanto amor e felicidade têm nesse carrossel? Nosso noivado foi perfeito, do jeito que sonhamos. Cada detalhe feito com muito carinho para comemorar junto das pessoas que mais amamos", escreveu a comunicadora no Inastagram.

Nos registros divulgados, ela aparece com o vestido que foi criado pela estilista Letícia Manzan. "O vestido dos sonhos é de Letícia Manzan, feito sob medida para esse dia especial", enalteceu Hickmann na legenda da publicação.

Em março deste ano, Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro e, após quatro meses como um casal, o apresentador a pediu em casamento. No último sábado (14), os dois finalmente oficializaram o noivado com uma comemoração especial.

