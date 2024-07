ROBYN BECK/AFP Jennifer Lopez e Ben Affleck em fevereiro de 2024, a crise no casamento teria começado em maio

Após a notícia de que Ben Affleck teria comprado uma nova mansão na mesma semana em que Jennifer Lopez comemorou o aniversário de 55 anos em uma festa luxuosa, na qual o ator não compareceu, pessoas ligadas ao casal classificaram a atitude do astro como um presente cruel.

Segundo informações da revista People, fontes próximas a J-Lo disseram que a cantora soube da compra do imóvel pelo marido no mesmo dia, instantes após a assinatura do contrato, e que ela teria recebido a notícia como uma “punhalada no coração”.

Vista como mais uma evidência de que o casamento realmente chegou ao fim, a imprensa internacional, que vem chamando o novo imóvel de “casinha de solteiro”, relatou que Affleck pagou um valor de US$ 20,5 milhões, algo em torno de R$ 115,87 milhões.

Outro ponto que fortalece ainda mais os boatos de que o divórcio está para acontecer é o anúncio de venda da mansão em que os dois moraram juntos, em Beverly Hills, pelo valor de US$ 68 milhões - a casa foi adquirida por Ben Affleck e Jennifer Lopez pouco tempo após se casarem em 2022.

“A decisão de Ben em se mudar para uma casa própria foi o insulto final”, relatou a fonte à People. “Ela [Lopez] vinha se apegando à esperança de uma possível reconciliação, caso eles tivessem apenas precisando de um tempo afastados, mas foi como uma punhalada no coração”.

Divulgação/The Grosby Group Mansão comprada por Ben Affleck em Los Angeles, segundo TMZ

A nova casa fica em uma vizinhança extremamente luxuosa, no bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, próxima à casa onde vive Jennifer Garner, ex-esposa de Affleck e mãe de seus três filhos, Violet, de 18 anos, Fin, de 15, e Samuel, de 12. Em maio, uma fonte ligada a Garner disse à NewsNation que ela teria que “recolher os cacos” do ator, caso o casamento com J-Lo chegasse ao fim.

Ben Affleck e Jennifer Lopez voltaram a namorar em 2021, quase 20 anos após o primeiro noivado do casal, no início dos anos 2000. Apesar de todas as evidências da crise no casamento, até o momento nenhum dos dois ainda não se pronunciou oficialmente sobre os boatos em torno do divórcio.