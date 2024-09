Reprodução: Instagram Elon Musk e Taylor Swift

Vivian Jenna Wilson, filha do empresário Elon Musk, criticou os ataques do pai à cantora Taylor Swift após ela declarar apoio a Kamala Harris , nas eleições presidenciais de 2024 . Depois do anuncio da voz de "Shake It Off", o dono do X foi às redes sociais para falar a respeito da posição política da artista.



"Tudo bem, Taylor...Você venceu... Eu te darei um filho e protegerei seus gatos com minha vida", escreveu ele após a declaração de Swift. A filha do biionário, então, deu sua opinião sobre a atitude de Musk.

"Sim, eu vi 'o tweet'. Bobagem hedionda de incel. Eu realmente não tenho nada a acrescentar, é simplesmente abominável", iniciou ela. "Isso é óbvio e se você não vê como, então você é parte do problema", acrescentou.

A jovem ainda avaliou o comentário machista que o pai proferiu. "É nojento, depreciativo e incrivelmente sexista. Vocês merecem melhor", afirmou ela ao aconselhar os seguidores para não ouvirem esses ataques em suas vidas.

Reprodução Elon Musk e Vivian Jenna Wilson

"Não sou a maior fã desse assunto. Sou uma pessoa independente com meu próprio nome", finalizou ela sobre o assunto. Quando completou 18 anos, Vivian Jenna Wilson pediu a retirada do sobrenome do pai. Ela é filha do primeiro casamento de Elon Musk com a autora Justine Wilson.

