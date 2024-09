Reprodução: Instagram Dave Navarro e Perry Farrell

Perry Farrell, vocalista do Jane's Addiction, atacou o guitarrista da banda, Dave Navarro, na última sexta-feira (13) . O momento aconteceu durante o show dos artistas , na apresentação da música "Ocean Size". Assim que o cantor foi para cima do companheiro de grupo, a produção entrou no meio.

No vídeo disponibilizado no Youtube, Perry Farrell performa a canção e quando chega em um pico de explosão, começa a partir para cima do guitarrista, que fica sem entender o motivo da ameaça.

Assista:





O vocalista, então, se aproxima de Navarro e diz algumas palavras para ele. O guitarrista continua perplexo e Farrell dá um soco nele. A partir desse momento, os membros da produção entraram no meio para tirar o cantor da briga.

Ao veículo Daily Mail, fontes ocultas contaram que o desentendimento dos artistas iniciou na canção "Mountain Song", quando o cantor gritou com o guitarrista. Depois disso, na apresentação de "Three Days", as farpas também continuaram.

De acordo com fontes do portal Independent, essa não é a primeira vez que os astros estão em maus-lençóis. No show que realizaram na Flórida, Dave Navarro subiu o tom de sua guitarra para cortar um discurso que Perry Farrel estava declamando. Até o momento, os dois e a banda não se pronunciaram.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .