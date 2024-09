Reprodução: Instagram Sthefany Brito e os filhos Enrico e Vincenzo

A atriz Sthefany Brito falou, na manhã deste sábado (14), a respeito da mudança de comportamento do filho Enrico, primogênito do artista, com o caçula, Vincenzo . O bebê nasceu no dia 9 de setembro e nas redes sociais a mamãe de segunda viagem compartilha os primeiros momentos com o recém-nascido.



Na última sexta (13), a matriarca postou um vídeo de Enrico segurando Vincenzo no colo. Segundo ela, após o momento, o filho mais novo fez um pedido para a mãe. "A gente sempre falava para o Enrico fazer carinho e pegar o irmão, mas ele não queria. Até que, do nada, ele falou: 'coloca ele no meu colinho'. Aproveitamos que ele queria, e colocamos", contou ela emocionada.





"Fiz o vídeo, tirei tantas fotos. Sempre imaginei como seria esse momento, mas nunca imaginei tanta doçura", acrescentou. "Mas todo esse receio que ele estava no início, esse cuidado, passou e ele foi se sentindo mais seguro, naturalmente. Ele começou a puxar um dedo. Puxou um fio de cabelo, e nós sempre explicando que ele não podia fazer aquilo, para não machucar", detalhou a atriz.

"Mas ele sempre tentava fazer alguma coisa e olhava para nós. E aí foi numa crescente, virou uma bola de neve, vocês não estão entendendo", relatou. Ela, então, contou que Enrico ficou com raiva e a situação saiu um pouco do controle.

"Tiramos o Vicenzo do colo dele, e o Enrico começou a fazer tudo o que dava pelo quarto. Ele pegou uma santinhas que tinha ali e atacou longe. Pegou dois bichinhos de pelúcia, atacou longe. Pegou uns enfeites de madeira, e atacou longe", explicou Brito.

"Depois, ele disse que queria mamar no meu peito, então tive que explicar que se ele mamasse, teria que parar de comer batata frita e chocolate. Fiz uma mamadeira, e ele se acalmou", complementou. "Eu disse que sempre protegi muito ele e que o amava demais, e nisso ele tomou fôlego para voltar ao quarto do Vicenzo", atualizou ela.

"[Ele] não queria que eu segurasse o irmão, pediu que eu o deixasse no berço. O Igor, depois, passeou com ele. Foi muita informação nesse primeiro dia de nós quatro reunidos [...] Eu sabia que ia dar ruim? É óbvio, e vai acontecer muitas vezes", desabafou.

"Tenho muito orgulho do Enrico, de ver o amor dele pelo irmão naquele vídeo. Ali, ele estava na essência mais pura, muito feliz pelo irmão, mas ele ainda está entendendo. Nós vamos nos ajustando aos pouquinhos", finalizou Sthefany Brito.

A atriz é casada com o empresário Igor Raschkovsky, com quem tem os dois meninos.

