Reprodução Instagram - 13.9.2024 Cardi B anuncia nascimento da terceira filha

Cardi B, de 31 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (12) para anunciar aos fãs que a terceira filha dela com Offset havia nascido. Trata-se de uma menina, que veio ao mundo no dia 7 deste mês. “Coisinha mais linda”, se declarou.



Além da recém-nascida, cujo nome ainda não foi revelado, Cardi B é mãe de Kulture, de 6 anos, e Wave, de 2. Ambos são frutos da antiga relação com Offset.

Rapper Cardi B é mãe de três crianças Reprodução Instagram - 13.9.2024 Cardi B segura filha recém-nascida no colo Reprodução Instagram - 13.9.2024 Offset com a filha recém-nascida, Kulture, de 6 anos, e Wave, de 2 Reprodução Instagram - 13.9.2024 Cardi B anuncia nascimento da terceira filha Reprodução Instagram - 13.9.2024



O ex-casal teve um relacionamento de idas e vindas. Em 2018, eles decidiram colocar um fim na relação. Após reatarem, terminaram de novo. O divórcio ainda não foi formalizado e o também rapper esteve na maternidade em que Cardi B deu à luz.



Relembre

Cardi B anunciou a terceira gestação no dia 1º de agosto, por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais. À época, rumores de uma nova separação já eram especulados pela base de fãs da artista, conhecida internacionalmente.



“Com cada fim, vem um novo começo! Sou muito grata por ter compartilhado esta temporada com você, você me trouxe mais amor, mais vida e, acima de tudo, renovou meu poder! Me lembrou que posso ter tudo”, escreveu ela quando revelou a gravidez.