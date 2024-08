Reprodução/Instagram Cardi B está grávida pela terceira vez





A rapper Cardi B compartilhou com seus seguidores que um recente "acidente bizarro" quase resultou em um aborto espontâneo. A artista, que está grávida de seu terceiro filho com Offset, relatou a experiência assustadora em uma conversa no X Spaces, no início desta semana.

"Eu tive um acidente muito estranho", disse Cardi, de 31 anos. "É assim que tenho que explicar. Bem, não foi pequeno, eu realmente ouvi."

Ela revelou que o que aconteceu "não costuma ocorrer com frequência", o que a surpreendeu ao perceber que o incidente "se tornou algo tão grande".

Cardi explicou que ficou "literalmente paralisada" por um período de tempo e que o acidente quase custou a vida do bebê que está esperando. "E aquela coisinha quase me custou o meu pequeno que está por vir, mas não custou", ressaltou.

"Hoje acordei sóbria, querida. Estou morrendo. Tipo, estou morrendo. Eu juro por Deus. Se eu não me sentir bem em quatro horas, vou para o hospital, e não dou a mínima."

A artista, que também é mãe de Kulture, 6, e Wave, 2, admitiu que não tem medo de "exagerar" sua dor para "conseguir mais morfina".

A revelação de Cardi B gerou preocupações entre seus fãs, que enviaram mensagens de apoio e desejos de recuperação para a rapper durante esse momento delicado de sua gravidez.