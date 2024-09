Reprodução YouTube/Instagram Chad McQueen

Morreu, aos 63 anos, o ator Chad McQueen, conhecido pela trajetória em filmes de ação, como "Karatê Kid", franquia na qual interpretou o vilão Dutch. Filho de Steve McQueen, o artista faleceu em Palm Desert, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o "TMZ", a causa da morte seria falência de órgãos.





A esposa, Jeanie, e os filhos, Chase e Madison, lamentaram a morte do ator em comunicado enviado à revista americana "Variety". "É com o coração pesado que anunciamos o falecimento de nosso pai, Chad McQueen. Sua jornada notável como um pai amoroso para nós, junto com seu compromisso inabalável com nossa mãe, realmente exemplificou uma vida cheia de amor e dedicação", dizem.





"Ele passou sua paixão, conhecimento e dedicação para nós, e nós continuaremos não apenas seu legado, mas também o de nosso avô. Como família, precisamos navegar neste momento difícil, e pedimos gentilmente privacidade enquanto lembramos e celebramos sua vida extraordinária", acrescentaram.





Reprisaria papel?

Alguns rumores especulavam o retorno de Chad como o icônico vilão Dutch em "Cobra Kai", seriado televisivo da Netflix. A reprise do papel, contudo, nunca ocorreu. Segundo a "Variety", problemas de agenda seriam os supostos motivos para que ele não reencarnasse o personagem na série.





Além de "Karatê Kid", o filho de Steve McQueen participou de outras produções audiovisuais, como "Skateboard", "A Revolta de Hadley" e "Fall: The Price of Silence". Fora a carreira de ator, o artista também se destacou como piloto profissional. Ele, inclusive, chegou a ganhar competições automobilísticas.

