Taís Araujo revela tratamento após internação por hérnia

Taís Araujo voltou às redes sociais após a internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na última segunda-feira (8) . A atriz deu entrada no hospital após sentir muita dor na lombar.

Nos Stories do Instagram, a artista mostrou o tratamento ao surgir de biquíni com dois adesivos terapêuticos, colado na região para aliviar as dores.





"Para todo mal, há cura", escreveu ela na legenda da publicação.

Na quinta-feira (11), Taís usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e explicar que teve uma crise de hérnia na lombar e, por isso, foi afastada das gravações do reality musical "The Masked Singer Brasil", atração da Rede Globo em que atua como uma das juradas.

"Eu estou bem, já estou até na Bahia, de volta, e agora são meses de fisioterapia e cuidados intensos", tranquilizou ela.

