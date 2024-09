Reprodução: Instagram Kéfera Buchmann

A influenciadora Kéfera Buchmann celebrou, na última quinta-feira (12), o sucesso dos dois métodos de musculação que a artista realizou: o bulking e o cutting. O primeiro se refere ao ganho de massa muscular e o segundo diz respeito à perda de gordura.



Nos stories do Instagram, a musa fitness publicou de seu corpo no momento em que estava em bulking e, atualmente, no cutting. Após o antes e depois, a youtuber explicou para os seguidores o que cada um dos termos significa.

Reprodução: Instagram Antes e depois de Kéfera Buchmann

"Bulking você para crescer e cutting você reduz a comida para secar", esclareceu a atriz. Após isso, a artista também apareceu aplicando um bioestimulador de colágeno em uma consulta.

Diariamente, Kéfera Buchmann compartilha sua rotina de treinos de musculação nas redes sociais. A atriz, que também é influenciadora e youtuber, se tornou conhecida após criar o canal "5inco Minutos", no qual fazia esquetes de humor e vlogs da sua vida.