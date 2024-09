Reproduçao TV Globo Lázaro Ramos como Mario Fofoca em 'Elas por Elas'

O ator Lázaro Ramos comentou a demissão do ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida , na última sexta-feira (6), após denúncias de assédio sexual . Na publicação feita no Instagram, ele comenta a decisão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em demitir o sociólogo da pasta.

Na publicação, Lázaro inicia: "Em 24 horas, retrocedemos alguns anos. Vivemos um capítulo triste e devastador na luta pelos direitos das mulheres, na luta antirracista, no campo político e na luta dos diretos humanos. De todas as formas, perdemos."

O ator pede por uma "rigorosa apuração da Justiça", e ressalta que possui um "apoio irrestrito" à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco . A representante da pasta foi uma das pessoas apontada como vítimas, e a todas as mulheres que realizaram as denúncias. Ele ainda afirma que o apoio deve ser a "todas as mulheres que tiveram coragem de expor uma denúncia de assédio sexual".

"Reforço que a luta pelo direito das mulheres é uma luta de todos nós. Especialmente, nós, homens. É vergonhosos ter que reconhecer que a combinação do machismo estrutural somado à cultura da violência contra as mulheres está intrínseca em nós".

Ele afirma que é triste "constatar, mais uma vez, que todas as mulheres estão sujeitas a sofrer violência simplesmente por serem... mulheres".

O ator então faz o questionado sobre o que fazer e sobre a movimentação de pessoas que estavam na "linha tênue entre defender o que precisa ser defendido e não reforçar o que o sistema já faz com pessoas pretas".

"É preciso estarmos vigilantes para não nos igualarmos a um sistema que massacra nossa existência e diante de uma situação que também é política, tudo isso sem esquecer da exposição a qual uma mulher e ativista negra foi colocada diante de uma situação como estas."

Ele então finaliza: "A única certeza que tenho é que hoje, independente do desfecho, uma comunidade inteira caminha para trás".

Nota do Planalto

Após as acusações contra o ex-ministro vir à tona, o Planalto emitiu a seguinte nota: " Diante das graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida e depois de convocá-lo para uma conversa no Palácio do Planalto, no início da noite desta sexta-feira (6), o presidente Lula decidiu pela demissão do titular da Pasta de Direitos Humanos e Cidadania.

O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual.

A Polícia Federal abriu de ofício um protocolo inicial de investigação sobre o caso. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República também abriu procedimento preliminar para esclarecer os fatos.

O Governo Federal reitera seu compromisso com os Direitos Humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada.

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República"

