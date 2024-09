Reprodução Instagram Adélia Soares em foto nas redes sociais

Adélia Soares foi indiciada pela Polícia do Distrito Federal pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa. Advogada, influenciadora e ex-BBB, ela teria se associado com chineses para abrir empresas de fachada com o intuito de fazer exploração jogos de azar no Brasil, conforme aponta a investigação da 9ª DP, do Lago Norte.





Adélia é advogada de Deolane Bezerra, influencer que foi presa por uma operação contra lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A polícia não informou se a ex-BBB foi indiciada por uma ligação com as acusações contra Bezerra.





Segundo a TV Globo, que teve acesso ao documento da investigação da polícia do DF, Adélia teria aberto uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Inglesas. Intitulada como "Playflow", a empresa ainda teria sido aberta com documentação falsa em Suzano.





A investigação foi iniciada depois que um funcionário terceirizado da delegacia foi vítima de um golpe e enviou aproximadamente R$ 1,8 mil para uma conta de apostas, informou a emissora. A PCDF ainda investiga fraudes em operações de câmbios, que supostamente eram feitas com CPFs de pessoas mortas, a fim de levar o dinheiro das apostas para fora do Brasil.





Defesa de Adélia se pronuncia

"Em resposta às recentes alegações envolvendo a Doutora Adélia Soares, informamos que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais cabíveis. Entre essas medidas, destaca-se o registro de boletins de ocorrência, visando proteger sua integridade e reputação.

As acusações feitas contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que utilizaram seu nome de forma indevida e criminosa. A Doutora Adélia informa que está colaborando ativamente com as autoridades para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão.

Cabe ressaltar que sua carreira e vida pessoal são pautadas pela ética e legalidade, repudiando veementemente qualquer conduta contrária a esses princípios. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários", diz a defesa.

