Adélia Soares , advogada e conhecida por ter feito parte do elenco do BBB 16, é um dos nomes que são lembrados quanso se fala na defesa judicial de celebridades. Agora, ela está no comando do caso de Deolane Bezerra , que foi presa na última quarta (04).



Não é a primeira vez que Soares defende a ex de MC Kevin: em 2022, quando a loira participou de A Fazenda, a profissional conseguiu uma liminar para tirar Deolane e Pétala Barreiros do elenco do reality.

Além da influenciadora, ela também atuou nos casos de Deborah Albuquerque, que foi rival de Bezerra em A Fazenda, MC Mirella e Thomaz Costa. Após sua participação do reality show, no qual foi a sexta eliminada, a ex-BBB realizou alguns procedimentos, como bichectomia.



A advogada também colocou lentes de contato e fez uma harmonização orofacial. Além disso, ela perdeu 45 kg, trocou a prótese de silicone e fez uma abdominoplastia e uma lipoescultura.

Atuação na política?

Adélia Soares já se candidatou para um cargo político. Em 2018, ela se filiou ao partido Patriota como nome para concorrer à vaga de deputada federal, mas não conseguiu um número expressivo de votos.



