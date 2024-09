Reprodução: Instagram Camila Campos

A artista Camila Campos se emocionou, na última quarta-feira (11), ao falar de seu câncer, que está em estágio avançado. A cantora gospel abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram e comentou a respeito da doença e das dificuldades que enfrenta, além de agradecer aos fãs pelo carinho.

O câncer da musicista iniciou na mama e se desenvolveu em direção aos ossos. Uma seguidora a mandou uma mensagem emocionante: "Camila, existe uma multidão orando por você e tenho a convicção: você é curada". Campos, então, respondeu aos prantos.

"Eu realmente preciso muito da oração de vocês. Eu agradeço cada pessoa que tem orado por mim, lá da igreja, eu creio que sou curada, em nome de Jesus", reforçou ela. "Tenho essa convicção dentro do meu coração e peço que continuem orando pra mim, porque atravessar o deserto não é fácil, mas tenho sido sustentada pelas orações", acrescentou.

"Eu recebo sempre vídeos das pessoas orando. Desculpem o choro. É muito bom saber que tem pessoas orando pra mim", se emocionou. A cantora descobriu a doença quando estava nos sete meses da gestação de sua segunda filha, Sofia.

Além da recém-nascida, Camila Campos também possui uma filha de dois anos, Bella. Ambas são fruto do relacionamento da artista musical com o ex-zagueiro Leo, que atuou no time Cruzeiro.

Ela também contou sobre como lida com a falta de cabelo por conta da doença. "Ficar careca não é fácil! Estou em paz com a minha carequinha e creio que já já teremos um cabelão novamente", disse. Uma outra internauta perguntou à cantora em relação aos primeiros sintomas da doença.

A artista, então, explicou quais foram os principais sinais. "Efeitos: vômito, diarreia, cansaço, fadiga, dor no corpo e choro! O início do tratamento foi delicado, porque eu ainda estava grávida da Sofia quando iniciei a quimioterapia. Foi bem difícil, os efeitos colaterais são difíceis e derrubam a gente. Mas Deus levanta novamente", detalhou.

"Eu apenas senti dor na coluna, muita dor na coluna, de chorar!", relatou ela. "Meus exames estavam em dia, mas o nódulo do seio era imperceptível ao toque, ainda mais porque minha mama já estava cheia de leite", finalizou Camila Campos.