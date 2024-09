Reprodução Instagram - 9.9.2024 Virginia e Zé Felipe com José Leonardo

O vídeo do parto da influenciadora Virginia já ultrapassou mais de 130 milhões de visualizações apenas no Instagram. A postagem, que é um compilado dos momentos que marcaram o nascimento de José Leonardo, possui mais de 10 milhões de curtidas.

O registro foi publicado no último domingo (8) e deu o que falar nas redes sociais. Artistas e seguidores da blogueira digital vibraram com o nascimento do menino, que é o terceiro filho da loira com o cantor Zé Felipe.

Assista ao vídeo que viralizou nas redes sociais:

Na madrugada da última segunda (9), Lucas Guedez, influenciador e amigo de Virginia, revelou que a apresentadora fechou um andar inteiro do hospital para que os familiares e colegas participassem do parto da criança .

Além disso, a mulher do cantor sertanejo também presenteou os entes queridos com objetos bordados com o nome de José Leonardo e uma Alexa, dispositivo eletrônico que realiza ações a partir de comandos humanos.

Os convidados da blogueira tinham cama e banheiro em seus quartos e puderam acompanhar, de perto, o nascimento do filho da empresária.