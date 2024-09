Reprodução/Instagram Virginia Fonseca atualiza estado de saúde após o parto





Nesta quarta-feira (11), Virginia Fonseca desabafou nos stories do Instagram que quer ter logo alta do hospital após dar à luz a José Leonardo . Ela ainda está internada por conta de uma virose e, agora, uma irritação no olho.

Casada com Zé Felipe , a influenciadora também é mãe de Maria Alice e Maria Flor . "Sério. Agora era só isso que me faltava. Olha a bolinha que está dando na beirada do meu olho. Olha, gente, sabe, eu não sei mais o que eu faço. Que bicheira é essa que eu estou", contou.

Virose

Na terça-feira (10), Fonseca contou para os milhões de seguidores que ainda não teve alta por estar doente e estar tomando medicação na veia. "Galera, estou sumidinha aqui por motivos de: estou malzona. Peguei a virose das Marias", explicou.

"Não peguei aqui [na maternidade], não, peguei antes. Galera, eu comecei a sentir os sintomas domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose... Depois vou contar pra vocês os perrengues que estou passando aqui, cagando que nem pato...", esclareceu.

Ela também garantiu que ela e toda a equipe médica estão tendo todo o zelo para que o recém-nascido não pegue nada. "Com certeza [estamos tendo cuidado], gente. Pode deixar que o Zé Leonardo está ótimo e estamos tendo todos os cuidados com ele. A única que está ruim sou eu, mesmo. O Zé Leonardo segue pleno", finalizou.