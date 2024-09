Reprodução Instagram - 11.9.2024 Sthefany Brito com o filho Vicenzo

Sthefany Brito, de 37 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (10) para contar como está o estado de saúde dela e do recém-nascido Vicenzo. O bebê nasceu na última segunda-feira (9) e é fruto da relação com Igor Raschkovsky.



A irmã de Kayky Brito enfatizou que tanto ela quanto o filho estavam bem, além de ter detalhado o ‘sumiço’ da web. “Vicenzo chegou dia 9, depois da mamãe colocar as fotos que faltavam no porta-retrato dele. Estamos bem, graças a Deus”, iniciou nos stories do Instagram.



Sthefany contou que, no dia do parto, não conseguiu aparecer nas redes devido ao mal-estar depois da anestesia a qual foi submetida. “Ontem não consegui vir aqui, porque meu pós da anestesia é sempre bem ruim e bem puxado”, explicou.



Amamentação

Em outro stories, Brito mostrou Vicenzo sendo amamentado. Ela ainda destacou uma sensação no útero durante o momento. “Das coisas que eu tinha esquecido: a contração no útero em cada mamada”, concluiu.



Além de Vicenzo, Sthefany e Igor Raschkovsky são pais de Antonio Enrico, de 3 anos.

