A atriz e apresentadora Sthefany Brito, de 37 anos, que está grávida do segundo filho com o empresário Igor Raschkovsky, deixou o barrigão à mostra ao curtir a festa junina na escola do primogênito Enrico, de 3 anos.



A irmã de Kayky Brito compartilhou as fotos em seu perfil do Instagram neste domingo (23).

"Mais um cadinho da mamis junina na única roupa que de última hora foi possível…", escreveu a atriz ao posar vestida a carater para o evento.

Com um cropped quadriculado de cor vermelha e branca, Sthefany Brito arrancou elogios dos seguidores.

"Barriga mais linda do mundo", escreveu um perfil. "O mesmo formol da Sandy, continua linda", exaltou outra seguidora. "A grávida mais linda dessa rede", disse mais uma.

No dia anterior, a famosa já havia compartilhado alguns cliques. "Primeira festa junina na escola do Enrico e foi muuuito especial!!! Até o irmão tava lá animadinho na barriga da mamãe!!! Melhor coisa desse mundo é poder viver esses momentos do lado do meu menino grande…", contou a artista.

