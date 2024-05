Reprodução Instagram - 28.5.2024 Sthefany Brito com Enrico; Kayky Brito e Enrico

Grávida do segundo filho, a atriz e influenciadora digital Sthefany Brito, de 36 anos, usou as redes sociais para compartilhar um registro ao lado do primogênito, o pequeno Enrico, de 3 anos. Após a repercussão da foto, o menino foi comparado com o tio, Kayky Brito.



“Postei essa foto ontem e recebi uma enxurrada de comentários assim”, escreveu Sthefany, na última segunda-feira (27). Através dos stories do Instagram, ela mostrou as várias mensagens que defendiam a semelhança entre sobrinho e tio.



“Um mini Kayky Brito”, afirmou uma usuária do Instagram. “Como ela está a cara do seu irmão”, completou outra, por meio da mesma plataforma. “Ele parece com o tio dele”, concordou uma terceira. “Sei que você deve escutar muito isso, mas ele me lembrou muito seu irmão”, disse ainda uma quarta.



O registro em que os seguidores notaram a semelhança entre Enrico e Kayky Brito foi publicado no último domingo (26). “Domingo de preguiça, tosse e dor de ouvido. Sempre grudados e ele ajudando a mamãe a cuidar da barriga que está 'emprestada' para o irmão", escreveu Sthefany na ocasião.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp