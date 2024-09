Reprodução Instagram - 10.9.2024 Beatriz Reis caracterizada como Selminha Veneno, de 'Família é Tudo'

Beatriz Reis, de 24 anos, ganhou outra oportunidade na grade da Rede Globo. No ar em “Família é Tudo” como Selminha Veneno, ela agora conciliará as gravações da reta final do folhetim das sete com o Rock in Rio 2024.



Isso porque a “Bia do Brás”, apelido pelo qual é conhecida nas redes sociais, foi convidada para fazer a cobertura do festival de musical. Por isso, será uma das repórteres que acompanham as apresentações e os bastidores dos shows, que, neste ano, contará com o gênero sertanejo.



“Minha primeira vez no Rock in Rio não poderia ser diferente, né? Tinha que ser com quem entende do festival de música! Sou oficialmente a nova apresentadora da Globoplay do Brasil e espero vocês todos os dias comigo”, escreveu ela como legenda de uma postagem que fez no Instagram, na última segunda-feira (9).



Rock in Rio

Um dos festivais musicais mais famosos no Brasil acontecerá no país a partir desta sexta (13). Artistas nacionais e internacionais se apresentarão nos palcos do evento. A sequência de shows termina no dia 22 deste mês. Katy Perry, Mariah Carey, Ed Sheeran, Charlie Puth e Shawn Mendes são alguns dos musicistas.

