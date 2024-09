Reprodução Instagram - 9.9.2024 Virginia e Zé Felipe com José Leonardo

Parente escolhida! O cantor Zé Felipe e a influenciadora Virginia Fonseca Costa bateram o martelo sobre quem será a madrinha de José Leonardo, terceiro filho deles, que nasceu no último domingo (8), em Goiânia, após uma cesariana.







Quem batizará o caçula do casal é Monyque Isabella, irmã de Zé Felipe. Discreta com a vida pessoal, a herdeira de Leonardo é fruto da antiga relação do sertanejo com Sandra. Monyque é formada em Relações Internacionais, porém trabalha com agronomia.

Monyque Isabella será madrinha de José Leonardo Reprodução Instagram - 10.9.2024 Monyque é formada em Relações Internacionais. Reprodução Instagram - 10.9.2024 Monyque tem 33 anos Reprodução Instagram - 10.9.2024









"Melhor presente que eu poderia ganhar! Sua madrinha já te amava antes de te conhecer, agora mais ainda. Que Deus te proteja e guie seus passos! Te amo Josézin", escreveu ela como legenda de uma postagem em que aparecia ao lado do afilhado.

Cesária



José Leonardo nasceu no último domingo (8), em um hospital de Goiânia, com 49,5 centímetros e pesando 3.950kg. A influenciadora fechou um andar para ficar à vontade com o filho, amigos e familiares. Virginia escolheu ter o bebê por meio de uma cesária, mesmo método escolhido para o nascimento das duas primeiras filhas, Maria Alice e Maria Flor.

