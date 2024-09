Reprodução Marcos Oliveira é internado no Rio de Janeiro

Marcos Oliveira, o intérprete de Beiçola em "A Grande Família", atualizou seu estado de saúde na tarde desta segunda-feira (9). Mais cedo, o ator precisou passar por um cateterismo cardíaco, procedimento invasivo de emergência, após passar mal.

"Oi, gente! Estou aqui na Unimed Rio Barra, no CTI. Já fiz o cateterismo. Uso dois stents há alguns anos também. Mas já estou um pouco melhor e sendo bem atendido", destacou.

O veterano precisará passar a noite no hospital, com a probabilidade de receber alta no dia seguinte. "Orando por isso! Porque tenho muita coisa para fazer e que deixei de fazer hoje. Não foi dessa vez que eu parti", brincou.

"Obrigado por todas as mensagens de carinho e ligações. Não conseguirei responder a todos, pois estou com pouca bateria no celular. Um beijo, gente", finalizou.

Marcos Oliveira tem plano médico pago por Tatá Werneck

Na manhã desta segunda-feira (9), Marcos Oliveira informou aos seguidores o problema de saúde. No comunicado, ele ressaltou que é a atriz e apresentadora Tatá Werneck quem promove o plano de saúde.

"Passando pra informar a vocês oficialmente que hoje cedo passei mal. Graças ao plano de saúde que a Tatá Werneck paga para mim fui atendido aqui na emergência da Unimed de Copacabana. Mas serei transferido para um hospital que ainda não sei o nome, lá na Barra", disse.

"Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas para receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência, pois o coração não tá legal. Vou avisando por aqui assim que melhorar, gente. Cuidem da saúde de vocês, esse é o bem mais precioso que temos", acrescentou o ator, que recentemente precisou arranjar recursos para evitar o despejo.

