Reprodução/Instagram ã tem celular roubado na frente da prisão e cobra Deolane Bezerra





Após ter sido solta após cinco dias na Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco, Deolane Bezerra foi recebida fora da cadeia por vários fãs que esperavam a influenciadora sair.





Porém, uma fã conversou com o SBT, e apesar de não ter a identidade revelada, que teve seu celular furtado enquanto estava em frente a prisão e pediu para que Bezerra desse outro aparelho para ela.

"Eu perdi até meu celular por causa disso, menino! No tumulto derrubaram meu celular estavam querendo roubar até repórter. Bora todo mundo fazer uma ‘cotinha’ para comprar outro celular para mim, por favor, Deolane", disse a garota durante a reportagem que passou no Fofocalizando, no SBT.

Deolane solta

Deolane saiu da Colônia Penal Feminina do Recife nesta segunda-feira, com uma comoção popular que buscava declarar apoio à influenciadora. Ao ser abordada por jornalistas, e ela pediu passagem e disse que foi vítima de uma injustiça.

A mãe de Deolane, Solange Bezerra, continua detida. "Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado”, disse Deolane ao sair da cadeia. “Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, afirma no momento em que entra em um carro.