Reprodução/Instagram Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho contou, na manhã desta terça-feira (10), sobre o tiroteio que ocorreu perto de sua casa. "Gente, bala tá voando, muito tiro. [Jojo imita o som dos tiros]. Essa é a terceira bala de fuzil que cai no meu quintal, estava no portão", relatou ela.



A voz de "Que Tiro Foi Esse", então, falou um pouco mais a respeito de como vive no local durante esses momentos de tensão. "Quando o Teixeira fica em paz, o Santa Maria pega fogo, quando o Santa Maria fica em paz, o Teixeira pega fogo. É babado, tá? E quando não é isso, a bala come no Jordão", iniciou.

Ela também explicou o motivo pelo qual não se muda. "'Por que você não foi morar na Barra?' Não gosto, gosto de morar aqui! Meu povo, meus vizinhos, vim de Bangu, estou acostumada com o barulho de tiro", justificou a artista.

"É preocupante, quando a bala come, ninguém sai no quintal, foco quietinha, sou a primeira a correr. Coloco os cachorros para dentro, fazer o quê?", afirmou a vencedora de A Fazenda 12.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .