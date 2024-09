Reprodução Instagram - 9.9.2024 Fabiana Justus celebra 38 anos e cinco meses de 'renascimento'

Fabiana Justus completa 38 anos de idade nesta segunda-feira (9), dia em que ela também celebra cinco meses do transplante de medula óssea ao qual foi submetida. A filha de Roberto Justus fez um relato emocionante sobre a data.



“Hoje comemoro meus 38 anos e também cinco meses desde meu renascimento!”, escreveu. Fabiana recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda e fez o transplante de medula em abril.



“Esse ano, apesar de extremamente desafiador, me ensinou muito. Me ensinou a curtir o presente. Me mostrou a minha força. Me trouxe coragem. Me trouxe muitas bençãos. Comemoro hoje mais do que comemorei nos outros anos porque esse ano me mostrou o quanto minha vida é maravilhosa”, avaliou.



“Que fiz e farei sempre de tudo para estar aqui e poder viver intensamente com as pessoas que eu amo. Ao mesmo tempo que me trouxe os piores momentos da minha vida, me trouxe os melhores momentos também. E é neles que prefiro focar. Porque daqui para frente espero que minha vida seja repleta deles, dos momentos bons, de sorriso no rosto, de felicidade”, acrescentou.



Agradecimentos

Fabiana ainda refletiu sobre a simplicidade das coisas, que, de acordo com ela, “se tornaram” alegrias. A filha de Roberto Justus ainda agradeceu pelo apoio dos fãs, amigos e familiares.



“As coisas mais simples se tornaram enormes alegrias. Então agradeço por tudo. Não mudaria nada na minha história, pois sei e confio que Deus tem um plano perfeito para mim. Obrigada Deus! Obrigada família e amigos. E obrigada amigos virtuais. Vocês são demais”, finalizou.





