Reprodução/Instagram Fabiana Justus mostra reação com sucesso de transplante de medula

Fabiana Justus emocionou ao compartilhar a sua reação ao saber do sucesso do transplante de medula óssea em meio ao tratamento da leucemia.

A influenciadora publicou um vídeo nas redes sociais mostrando uma videochamada com o marido para saber o resultado ao lado dele. No mesmo dia, o casal completou 13 anos de casamento.





"Eu e o Bruno combinamos de abrirmos juntos os exames no dia 9 de manhã. Desde o dia do transplante eu falava que meu sonho era que pegasse a medula no dia do nosso aniversário de casamento... Eram 6:15 da manhã e eu liguei pra ele gravando a tela, mas o exame que aparecia para mim era só um dos marcadores, o mais importante não estava aparecendo. Eu não estava acreditando até que a enfermeira Camila me confirmou, que a medula pegou e os números estavam realmente muito bons", contou ela.





Nas imagens, os dois se emocionam com a boa notícia. "A nossa emoção não preciso nem dizer né, dá pra sentir. Pedi pro Bruno ir correndo acordar a minha mãe que estava dormindo em casa, e foi um chororô de emoção a manhã toda", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp