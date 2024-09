Reprodução/Globo Preta Gil revela estar vivendo um novo relacionamento





Preta Gil revelou que está em um novo relacionamento , trazendo a público a novidade pouco mais de um ano após o término de seu casamento de sete anos com Rodrigo Godoy . "Estou amando uma pessoa", afirmou a cantora em entrevista ao programa Fantástico , da TV Globo . Segundo Preta, o novo amor tem trazido felicidade e feito muito bem a ela nesse momento delicado de sua vida.

A artista, que está em meio a um novo tratamento contra o câncer colorretal, recebeu alta hoje após mais um ciclo de quimioterapia. Agora, ela terá duas semanas em casa antes de voltar para o hospital para continuar o tratamento. A batalha contra a doença, que começou há mais de um ano, vem sendo enfrentada com muita determinação e esperança por Preta Gil.

Veja galeria de fotos da cantora



Preta Gil mostra cicatrizes em fotos de biquíni Reprodução Instagram - 16.7.2024 Cantora declarou estar solteira após rumores de affair com Kannalha Reprodução Instagram - 16.7.2024 Preta Gil apresentou a última temporada do 'TVZ', no Multishow Reprodução Instagram - 16.7.2024 Preta Gil aposta em biquíni diferentão para renovar bronzeado Reprodução Instagram - 16.7.2024





Nas redes sociais, a cantora esclareceu um comentário feito no programa que gerou confusão entre os fãs. Preta mencionou que precisou amputar o reto, e isso causou dúvidas sobre quando o procedimento havia ocorrido. Em um vídeo publicado no perfil dela, a filha de Gilberto Gil explicou que a cirurgia foi realizada há mais de um ano, em agosto do ano passado, quando removeu o câncer. "Agora, estou em um novo tratamento, com outros focos dos tumores", detalhou.

Preta Gil tem mostrado uma postura positiva diante do tratamento e aproveitou para agradecer o apoio constante dos fãs. "Estou aqui firme e forte de volta a esse tratamento em busca de mais uma cura", disse a artista. Ela encerrou a mensagem agradecendo pelas orações e mensagens que recebe diariamente, enfatizando o quanto isso a fortalece nessa fase desafiadora.