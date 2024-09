Reprodução Deolane Bezerra escreve nova carta

A influenciadora Deolane Bezerra se manifestou neste domingo (8) em meio às acusações de lavagem de dinheiro. Uma reportagem do "Fantástico" (TV Globo) exibida nesta noite apontou que a advogada abriu uma empresa para lavar dinheiro de jogos ilegais . A viúva de MC Kevin continua se declarando inocente.

Através do Instagram, foi publicada uma carta escrita à mão e atribuída a Deolane Bezerra. Ela foi presa na quarta-feira (4), junto com a mãe, Solange Bezerra, também acusada de participar do esquema. As duas estão reclusas na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife.

"Boa tarde, povo! Olha eu aqui de novo, tá demorando, né? Sim, as coisas para mim sempre foram mais difíceis, mas, como operadora do direito, sigo aguardando os prazos. Sou filha do Altíssimo e tenho certeza que tudo que venho passando é para firmar minha fé naquele que sempre me colocou de pé", iniciou.

"Não é fácil para uma mulher nordestina, mãe solo, criada por mãe solo, vinda da comunidade, chegar aonde cheguei. As provações são gigantes, e irei passar por todas elas. Agradeço imensamente o carinho e apoio. Tenham certeza que não irão se arrepender, afirmo com todo o respeito que tenho por vocês, sou inocente e não há uma prova sequer. Um grande beijo, Deolane", finalizou.

Esquema de lavagem de dinheiro

De acordo com a reportagem do Fantástico, Deolane abriu uma empresa de apostas com capital de R$ 30 milhões. Entretanto, a polícia aponta que a ZEROUMBET foi criada para lavar dinheiro de jogos ilegais.

