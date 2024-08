Angelina Jolie faz 49 anos neste 4 de junho de 2024. Uma das atrizes mais belas do mundo, ela também é reconhecida pelo talento. E está sempre nos noticiários sobre celebridades por causa das rusgas com o ex-marido, o ator Brad Pitt. Reprodução: Flipar

Angelina Jolie Voight nasceu em 1975 no Cedars-Sinai Medical Center, um hospital universitário terciário, sem fins lucrativos, onde também funciona um centro acadêmico de ciências da saúde em Los Angeles, na Califórnia. Reprodução: Flipar

Apesar da carreira de sucesso e de uma legião de admiradores pelo mundo, Angelina também tem algumas esquisitices que chamam atenção e causam perplexidade. Uma das atitudes imprevisíveis da atriz foi contratar um assassino para matá-la. Ela decidiu dar fim à própria vida, mas, para que ninguém se sentisse culpado, a ideia era ser, então, assassinada. Reprodução: Flipar

Quando Angelina era jovem, a mãe queria que ela fosse modelo, mas ela preferiu fazer um curso de agente funerário, para aprender a preparar corpos para os velórios. Quem gosta dessa atividade? Reprodução: Flipar

Na época em que viveu com o ator americano Billy Bob Thornton, de 2000 a 2003, eles chegaram a usar pingentes com sangue um do outro como amuleto. Quem usa sangue como acessório? Reprodução: Flipar

Outra excentricidade é a fissura por facas. Angelina é obcecada desde os 11 anos de idade. Tem uma coleção enorme de modelos, simples ou de marca: facas dobráveis William Henry personalizadas, canivetes borboletas feitos à mão, facas balisongs Darrel Ralph, etc. Quem curte? Reprodução: Flipar

Por ser filha de Jon Voight, Angelina se acostumou desde cedo a viver no ambiente artístico ligado ao cinema e ao teatro. Reprodução: Flipar

Na adolescência, teve dificuldade de se relacionar emocionalmente com as pessoas. Teve insônia, transtorno alimentar, usou drogas, teve depressão. Reprodução: Flipar

Aos 24 anos, teve um colapso nervoso Reprodução: Flipar

A relação com o pai tornou-se muito difícil por causa do temperamento infiel de Jon Voight. Ele traiu a mulher, Marcheline Bertrand, repetidas vezes. E Angelina tomou as dores da mãe, principalmente após a morte dela. Pai e filha ficaram anos sem falar. Depois, acertaram as pontas. Reprodução: Flipar

Angelina teve três casamentos. Primeiro com o ator britânico Jonny Lee Miller, de 1996 a 2000. Depois, Billy Bob Thornton, de quem já falamos no começo desta galeria. Reprodução: Flipar

Por último, ela foi casada com o ator americano Brad Pitt, entre 2014 e 2019. Após a separação, eles passaram a disputar bens na justiça, com acusações mútuas. Reprodução: Flipar

Angelina e Brad têm seis filhos. Três são biológicos: os gêmeos Knox Léon e Vivienne Marcheline, e Shiloh Nouvel. Já os outros três são adotivos: Maddox Chivan, Pax Thien e Zahara Marley. Cada um de nacionalidade diferente. Reprodução: Flipar

Angelina declarou que, após adotar seu primeiro filho, Maddox, parou de ser autodestrutiva. Reprodução: Flipar

Com Brad Pitt, Angelina atuou no filme Mr and Mrs Smith, uma história de gato e rato entre os dois, que se amam e se odeiam. Reprodução: Flipar

A antiga propriedade de Angelina com Brad Pitt, da época em que eram casados, foi vendida no começo de maio de 2022 por US$ 13,6 milhões (R$ 68,5 milhões), em Southampton (EUA). Construída em 1995, a mansão tem 8 quartos, 7 banheiros,, sala de jantar, biblioteca, piscina e campo de tênis. O quarto principal fica no terraço com banheiro privativo. Reprodução: Flipar

Além do Oscar que ela ganhou, Angelina já concorreu a diversos prêmios e ganhou vários deles. Foram 97 indicações e 47 vitórias nos mais diversos prêmios. Reprodução: Flipar

Angelina também emprestou sua voz para a animação Kung Fu Panda (2008), seu primeiro trabalho numa franquia infantil. Ela continuou como a voz da Mestre Tigresa nas sequencias Kung Fu Panda 2 (2011) e Kung Fu Panda 3 (2016). Reprodução: Flipar

Em 2001, Jolie foi nomeada embaixadora da Boa Vontade do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Ela participa de eventos e conferências sobre temas relacionados a direitos humanos. É defensora de causas relacionadas ao feminismo Reprodução: Flipar

A atriz é tida como grande filantropa. Ajuda pessoas e instituições. Já doou dinheiro para a construção de escolas em países que têm campos de refugiados e locais de grande pobreza, como Quênia, Camboja, Etiópia e Afeganistão. Publica sempre em suas redes sociais mensagens sobre a luta por direitos humanos pelo mundo. Reprodução: Flipar

Angelina também divulga causas em defesa dos animais, como o programa de preservação de abelhas Women For Bees, da UNESCO, em parceria com a empresa de cosméticos francesa Guerlain. Reprodução: Flipar

Em 2007, ela eternizou o formato de suas mãos em Cannes, na França. Reprodução: Flipar