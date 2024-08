Reprodução Elisa Veeck e Gabriel Galípolo

A CNN Brasil tomou uma atitude drástica nesta quinta-feira (29) e decidiu afastar a âncora Elisa Veeck , de 36 anos, das coberturas envolvendo Gabriel Galípolo , indicado na quarta-feira (28) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para comandar o Banco Central.



O motivo seria porque Elisa e Gabriel possuem um relacionamento. De acordo com as informações da colunista Mônica Bergamo, a emissora "segue em conformidade com os padrões da matriz, a CNN Internacional, e asseguram a credibilidade de nosso jornalismo".

Não é novidade que a jornalista poderia ser afastada. Desde maio de 2023, quando ela comunicou sobre o seu relacionamento com Gabriel, era esperado que uma atitude como essa fosse tomada.

A jornalista é considera como uma das apresentadoras mais notáveis do País. Entretanto, seu relacionamento com Gabriel já foi pauta anteriormente. De acordo com a Folha de S.Paulo, em janeiro de 2024 o SBT tinha interesse na âncora, com o objetivo dela assumir o SBT Brasil. Entretanto, seu namoro com o então diretor de política monetária do Banco Central acabou fazendo com que os diretores do canal não quisessem arriscar.

Segundo a emissora, seria um desgaste lidar com uma questão como essa, uma vez que ela teria que noticiar assuntos sobre economia diariamente.

Quem é Elisa Veeck?

Elisa é nascida em Canoas (RS), tendo aparecido na televisão pela primeira vez quando estrelou a primeira versão da novela Chiquititas, do SBT, em 1998. Em 2016, ela se formou em jornalismo na Universidade do Vale do Paraíba (Univap), em São José dos Campos.

A âncora já passou pela Rede Vanguarda, local em que apresentou o programa Link Vanguarda. Em 2017, ela recebeu um prêmio pelo trabalho na atração. Em 2020, ela foi contratada pela CNN Brasil.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp