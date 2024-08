Reprodução/Instagram De biquíni, Karoline Lima ostenta o corpo em frente ao espelho

Karoline Lima chamou a atenção dos seguidores nesta quinta-feira (29) ao exibir o corpo de biquíni. A influenciadora posou em frente ao espelho e mostrou o resultado dos procedimentos estéticos .

Com um biquíni preto, a mãe de Cecília apostou na música Mulher do Ano XD, de Luísa Sonza, para fazer caras e bocas no vídeo nos Stories do Instagram.

No início do ano, Karoline passou por uma mamoplastia redutora e uma lipoaspiração HD. A influenciadora já tinha silicone nos seios e realizou lipo anteriormente, mas contou que "retocou" os procedimentos devido à gravidez.

Morando juntos

Recentemente, Karoline Lima revelou que agora está residindo no Rio de Janeiro . Anteriormente morando em São Paulo com sua filha Cecília, fruto de sua relação passada com Éder Militão, ela mudou-se para a nova cidade com o namorado, Leo Pereira, zagueiro do Flamengo.

"Estou muito feliz, adorando. Meu humor, minha energia, minha vibe, tudo melhora quando estou aqui no Rio, rodeada pelas pessoas que amo. É isso", disse.

