Reprodução/Instagram Paolla Oliveira recebeu elogios dos fãs com nova publicação nas redes sociais

Paolla Oliveira deixou os seguidores sem ar com uma nova publicação no Instagram. Nesta terça-feira (2), a atriz apareceu com um look inusitado na praia.

Paolla escolheu um terninho para fazer o ensaio e, por baixo do blazer, usou apenas lingerie na cor nude.

Bem à vontade, ela surgiu descalça e com os cabelos molhados, caminhando pela areia.

"Me chamem pra trabalhar na praia", escreveu a musa na legenda.

Nos comentários, os fãs se encantaram com o registro. “O pior é quando a mulher sabe o poder que tem”, escreveu uma seguidora. “Até usando o terno do Diogo Nogueira, ela esbanja beleza”, brincou outra. “Uma deusa”, opinou um terceiro.

Atriz relata perrengue durante trabalho

Paolla divertiu os internautas ao compartilhar um perrengue que passou durante a gravação de um trabalho nesta quarta (03). Ela contou que estava com o cabelo pronto para a cena quando "tomou um banho" de irrigador.

"A gente está trabalhando e do nada toma um banho do irrigador", disse a atriz bem-humorada. "Que sacanagem, eu com o cabelo todo bonito", acrescentou ela, que fez quem estava ao redor cair na risada.



