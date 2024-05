Reprodução/X Momento em que as personagens Jordana e Milena, de Justiça 2, se beijam

Uma cena calorosa entre Paolla Oliveira e Nanda Costa na série "Justiça 2" (Globoplay) levou a internet à loucura na última quinta-feira (2). Após a repercussão do episódio, as atrizes comentaram o envolvimento amoroso das personagens Jordana e Milena.

"A química bateu porque a gente já se conhecia, mas nunca tínhamos trabalhado juntas. Foi um encontro", declarou Paolla Oliveira, em entrevista ao gshow.



Já Nanda garante que não houve desconfortos na hora de gravar a cena. "Ficamos tão à vontade. Quando você confia num profissional que você está trocando assim, é bom, você se sente seguro. Não houve desconforto nenhum", disse ela.

Na série, Jordana (Paolla Oliveira) e Milena (Nanda Costa) já viviam uma aproximação, mas o envolvimento entre as duas só aconteceu de fato após a morte de Egisto (Marcello Novaes). A personagem de Paolla fica abalada com a perda do marido e é "consolada" por Milena, sem saber que foi ela quem causou o acidente que provocou a morte do policial.

Web reage a beijo de Paolla Oliveira e Nanda Costa

O beijo entre as personagens de Paolla Oliveira e Nanda Costa tomou conta das redes sociais nesta semana e deixou os fãs da série impactados. No Twitter e no Instagram, a cena recebeu uma enxurada de comentários. "Imagina ser paga pra beijar mulher bonita", disse um internauta. "Aquele beijo que você beija a boca da pessoa, o nariz, a bochecha, o queixo, beijo gostoso é assim", apontou outro.

Assista ao momento abaixo:

