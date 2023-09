Reprodução Instagram - 26.09.2023 Galvão Bueno, Kaká, Desirée e Carol

Mais famosos desembarcam em Ibiza para celebrarem o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks . Dessa vez, Galvão Bueno e a esposa, Desirée Soares, viajaram junto com Kaká e Carol Leite.



Os casais se encontraram e compartilharam alguns registros nas redes sociais, antes de o voo para Ibiza ser iniciado, na última segunda-feira (25). “Parceira dos drinks! Achei”, disse Carol Leite, em uma foto acompanhada de Desirée Soares. “É só tá começando”, respondeu a esposa de Galvão Bueno.



Desirée ainda brincou com a fama do comentarista esportivo e do ex-jogador de futebol: “Essa dupla para o aeroporto”. Em seguida, ela mostrou os fãs tietando Galvão Bueno e Kaká.



Além dos casais, outra celebridade muito conhecida pela televisão brasileira desembarcou em Ibiza. Trata-se de Sabrina Sato , que apresenta, ao lado de Marcelo Adnet, o programa “Sobre Nós Dois”, exibido no GNT e também no Globoplay.

Veja os casais no aeroporto:





