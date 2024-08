Reprodução João Lucas e Neymar Jr

O cantor e marido de Sasha Meneghel , João Lucas , não teve papas na língua durante sua participação no Poddelas Podcast Show. Na entrevista, o artista adentrou em assuntos como sua vida pessoal, carreira profissional e seu relacionamento com a filha da apresentadora Xuxa . Entretanto, em determinado momento, o cantor, que é amigo da atriz Bruna Marquezine, fez uma fala que foi lida como uma indireta ao jogador Neymar Jr .



João começou a fala rebatendo as críticas que recebe por conta de seu estilo. “É muito sobre perspectiva. Eu recebo muito esse tipo de comentário: ‘isso não é roupa de homem’, ‘isso não é postura de homem’. Mas que homem você está imaginando?”

Na entrevista, ele detonou o público que faz comentários machistas e conservadores e detalhou o tipo de homem que gostaria de ser.

"Porque se for um homem que não paga imposto, que bate na mulher, que paga fiança pra estuprador sair da cadeia, que faz um monte de merda e é conhecido como ‘homem’, então esse homem eu não quero ser. Eu quero ser um homem que respeita minha esposa, que ama ela, que cuida dela, quero ser um homem que cumpre com os deveres, que se dedica e trabalha, constrói algo relevante, que faz o bem para as pessoas”, diz o cantor.

Rapidamente, a web leu as falas de João como uma indireta ao jogador. Um internauta comentou: "Direto e reto na indireta!”. Outro acrescentou: "Eu amo me relacionar como homens 'afeminados'. O meu é, e eu adoro. Sem masculinidade frágil e sou tratada igual uma rainha, bem diferente dos heteronormativos”.

Neymar Jr

A vida pessoal de Neymar Jr. virou assunto na imprensa internacional após o jogador compartilhar as fotos do nascimento da sua terceira filha, Helena , fruto do relacionamento com a modelo Amanda Kimberly.

Os veículos renomados ao mundo anunciaram a chegada da bebê como "fruto de uma infidelidade", mesmo sem ele confirmar oficialmente a paternidade.

"Neymar mostra ao mundo sua terceira filha, fruto de uma infidelidade de seu último relacionamento", afirmou o jornal espanhol Marca. Mundo Desportivo (Espanha), Ciber Cuba, La Vanguardia (Espanha), Yahoo e outros veículos também relembraram o relacionamento polêmico de Neymar com Bruna Biancardi.

Ainda grávida, Bruna foi surpreendida com a revelação de uma traição do então namorado. A segunda filha, Mavie, nasceu em outubro de 2023. O relacionamento dos dois foi de idas e vindas, e atualmente, existem rumores de que eles teriam se reconciliado.

