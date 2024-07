Reprodução/Globo Mara Maravilha abre o jogo sobre ida de Xuxa e Eliana para a Globo

Mara Maravilha voltou a comentar a ida de Xuxa e Eliana para a Globo . Apontadas como rivais, a apresentadora não deixa de alfinetar as colegas de trabalho nas redes sociais.

De acordo com a artista, o trio não possui uma inimizade. "Tá tudo bem, não, tá tudo, 'vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem' [cantou].", disse ela em entrevista ao iBahia.

"Sempre precisa de uma pessoa, de uma figura, meio para a galera polemizar e muitas vezes, esse troco tem vindo para mim, mas não tem problema não, faz parte do game, é preciso saber viver, entendeu?", apontou.

"Vivendo e aprendendo a jogar, mas em relação a exatamente a Eliana na Globo, eu acho maravilhoso, maravilhoso, assim não só eu aprendo como também as coleguinhas, né? [risos] A Eliana tá lá, as coleguinhas, entre aspas, também, farinha pouca, como diz o baiano meu irmão, meu pirão primeiro. Então elas que lutem que eu tô aqui ó, de boa na lagoa", completou Mara.

Ainda na entrevista, a apresentadora afirmou que não possui mágoa com a Globo, já que ela foi a única que não possui passagem pela emissora.

"Da Globo? Imagina. Não tenho tempo de ficar com mágoa, eu quero é guardar saúde, amor e dinheiro, o resto eu tô descartando, não teria nem por quê. Imagine um profissional da área que vende carros, 'ah vou ficar zangada porque a Mitsubishi não me contratou e eu trabalhei só pela Fiat?' Não, cada um trabalha na empresa que realmente tem a oportunidade para desenvolver seu talento. No meu caso foi o SBT, a Record, agora eu tô aqui na Rede Gospel e não tem espaço para isso", finalizou.

Mara Maravilha apresenta o 'Programa da Maravilha', na Rede Gospel.

