Reprodução/Instagram/Youtube Ivete Sangalo compra casa milionária em Orlando

Ivete Sangalo comprou uma casa em Orlando, na Flórida, para aproveitar com a família. As informações são do Extra.

A mansão fica em Lake Nona, possui vista para o lago e está avaliada em R$ 5 milhões.

A residência conta com cinco suítes. A suíte master tem banheira vitoriana e closets separados, escritório, sala íntima e cozinha de apoio no segundo andar, pé direito alto e sala de estar, jantar e cozinha de forma integrada, no térreo.

Na área de lazer se encontra forno para pizza e churrasqueira no estilo americano. Além da sauna, espreguiçadeiras, lareira externa e piscina.

Ivete Sangalo comprou uma casa em Orlando, na Flórida Reprodução/Youtube A nova casa de Ivete Sangalo está avaliada em R$ 5 milhões Reprodução/Youtube A mansão de Ivete Sangalo fica em Lake Nona Reprodução/Youtube A residência conta com cinco suítes Reprodução/Youtube Ivete Sangalo e a família terão vista para o lago Reprodução/Youtube Na área de lazer se encontra forno para pizza e churrasqueira no estilo americano Reprodução/Youtube





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $