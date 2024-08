Reprodução/Globo Xuxa e Angélica no Domingão





Xuxa e Angélica levaram o público à loucura em uma noite cheia de nostalgia. No "Domingão com Huck", as loiras participaram da nova temporada da Batalha do Lip Sync. A competição musical, gravada no dia 18 de agosto, foi exibida neste domingo (25).



A Rainha dos Baixinhos imitou Angélica, dançando e dublando o famoso hit "Vou de Táxi". Já a esposa do apresentador Luciano Huck performou "Lua de Cristal", o clássico da "rival".

O resultado da #BatalhadoLipSync foi... EMPATE PRAS RAINHAS! 👑👑 SEM PALAVRAS PRAS APRESENTAÇÕES DE HOJEEEEEE 🤩🔥 #Domingão pic.twitter.com/qmxQIdd1ZV — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 25, 2024





As duas conquistaram a plateia e foi declarado empate por Huck. Nas redes sociais, os nomes de Xuxa e Angélica foram parar entre os assuntos mais comentados. O público ficou eufórico com o momento.

"Quem foi criança/adolescente nos anos 80/90 e não está surtando com a @xuxameneghel de @angelicaksy na Batalha do Lip Sync no @domingao

com certeza já morreu por dentro. Ahhh, amoooo", escreveu uma fã.

"Eu vivendo pra ver isso. Minha criança de 10 anos, de 1990, está gritando de alegria", disse outra. "Xuxa e Angélica são muito icônicas", exaltou mais um. "Perfeição que fala, né", elogiou outro.

