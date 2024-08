Reprodução TV Globo - 25.7.2024 Ana Maria Braga

A apresentadora Ana Maria Braga pediu desculpas , na manhã desta segunda-feira (26), por estar com a voz rouca no 'Mais Você' . "Sentiram a mudança brusca de temperatura por aí também?", perguntou a loira.

"Olha, minha senhora e meu senhor, esse tempo maluco me derrubou de verdade. Quase que não vim trabalhar hoje", brincou ela. "Peço desculpas pelas tosses e a rouquidão no programa ao vivo de hoje", disse.



Sentiram a mudança brusca de temperatura por aí também? Olha, minha senhora e meu senhor, esse tempo maluco me derrubou de verdade. Quase que não vim trabalhar hoje.



Peço desculpas pelas tosses e a rouquidão no programa ao vivo de hoje.

Nos comentários da postagem feita no X, antigo Twitter, os internautas desejaram uma boa recuperação para Ana Maria Braga. "Melhoras, Namaria", escreveu uma usuária. "Alguém faz um chazinho para Ana", ironizou um segundo.



No programa desta segunda (26), a apresentadora e Tati Machado repercurtiram o duelo de Angélica e Xuxa no Domingão com Huck no último domingo (25). As loiras participaram do quadro "Batalha do Lip Sync" e dublaram canções das carreiras de ambas. Além disso, elas também homenagearam Lady Gaga e Miley Cyrus.

