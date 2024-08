Reprodução Marcos Oliveira, o 'Beiçola', se desespera com ordem de despejo: 'Não sei para onde vou'

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola de "A Grande Família" (TV Globo), afirmou estar desesperado com a ordem judicial que o obriga a deixar o imóvel em que reside. O artista foi intimado por oficiais de Justiça após completar três meses sem pagar o aluguel da residência.

Na última quarta-feira (21), o ator foi informado sobre a nova ordem de despejo. O imóvel alugado por ele em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebeu o prazo de 15 dias para ser desocupado.

'Em pânico'

Esta não é a primeira vez que o ator enfrenta problemas financeiros. No final de 2023, ele contou com o apoio de doações para se livrar de dívidas e manter a sobrevivência. Na época, a influenciadora Deolane Bezerra transferiu R$ 50 mil via Pix para o veterano se restabelecer.

Desta vez, o ator acumula três meses de aluguel em atraso, totalizando R$ 12.123,14.

"Estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos", desabafou o artista ao jornal O Globo.

No ano passado, em que o ator também acumulou três meses de aluguel em atraso, ele pôde contar com o seguro fiança, que indeniza o proprietário em caso de inadimplência do locatário.

Na época, a advogada de Marcos Oliveira fechou um acordo para que a dívida de R$ 14.705,56 fosse quitada em 18 parcelas. Com a doação de R$ 50 mil de Deolane Bezerra, o ator pagou a quantia integralmente, antecipando o prazo.

No Instagram, o ex-ator da Globo lamentou o novo imbróglio financeiro: "Apesar de toda a dificuldade e tristeza, a arte ainda é o que me salva. Fotos de bastidores de Espectro, meu quinto filme este ano", escreveu.

