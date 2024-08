Alex Waespi Adele afirma que tenta vir ao Brasil há 13 anos; prefeito do Rio de Janeiro se manifesta

Adele revelou que tenta vir ao Brasil há 13 anos. Durante um show em Munique, na Alemanha, a cantora contou que tem muita vontade de se apresentar no país.

A revelação aconteceu em meio a uma interação com um fã brasileiro no palco . O homem pediu para que a artista visitasse o Brasil.

"'Come to Brazil' é o que eu ouço todos os dias. Estou dando o meu melhor. Tento ir ao Brasil há uns 13 anos, mas não vou enganar vocês: a logística disso tudo é difícil. Mas saibam que é o único lugar que quero ir atualmente, único lugar que ainda não fui e quero ir", disse ela no palco.

Vale lembrar que Adele nunca se apresentou no Brasil.

Prefeito do Rio de Janeiro se manifesta sobre show de Adele no Brasil

Após o vídeo de Adele viralizar nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou o perfil do Twitter para se manifestar.

"Será?", questionou o prefeito, deixando os fãs da artista animados com a manifestação.





