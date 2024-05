Reprodução / Instagram Mariah Carey

A cantora e compositora Mariah Carey, de 55 anos, anunciou nesta terça-feira (28) outro show dela no país. Dessa vez, a musicista, que estava longe do Brasil há 14 anos, se apresentará em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 20 de setembro. As informações são do portal "Hugo Gloss", do UOL.







A venda dos ingressos para o show de São Paulo começa no dia 4 de junho, às 10h. As primeiras vendas são exclusivas para clientes do banco Santander. A venda geral ocorre dois dias depois.





Já no dia 6, ao meio-dia, os fãs podem adquirir os ingressos no site oficial da empresa alemã Eventim. Fora as compras online, os espectadores podem realizar a compra de forma presencial, a partir das 13h, nas bilheterias oficiais.





Confira mais informações dos setores e preços:

• Cadeira Superior - R$ 170,00 (meia-entrada legal) |

R$ 306,00 (cliente Santander) I R$ 340,00 (inteira);

• Pista - R$ 195,00 (meia-entrada legal) | R$ 351,00 (cliente Santander) | R$ 390,00 (inteira);

• Cadeira Inferior - R$ 245,00 (meia-entrada legal) |

R$ 441,00 (cliente Santander) |

R$ 490,00 (inteira);

• Pista Premium - R$ 395,00 (meia-entrada legal) |

R$ 711,00 (cliente Santander) |

R$ 790,00 (inteira).





Rio de Janeiro

Além da apresentação em São Paulo, Carey já havia antecipado que retornaria ao país para o Rock in Rio 2024. A artista cantará no palco Sunset, no dia 22 de setembro.

