O campeão do " Big Brother Brasil 24 " , Davi Brito , chamou atenção no último domingo (25) após revelar qual seria o valor do seu patrimônio atual . O ex-motorista de aplicativo ganhou R$ 2,92 milhões com o programa, mas diz que, atualmente, ele teria conseguido multiplicar o valor e chegar a mais de R$ 10 milhões com investimentos em imóveis, em apenas quatro meses.



"Multipliquei em poucos meses com o ramo imobiliário. Compra, venda, reforma, aluga, compra mais barato aqui, vende mais caro", disse Davi em entrevista a Rachel Sheherazade durante sua participação no "Domingo Record".

É possível quase quadruplicar o valor em tão pouco tempo?

O iG Gente entrou em contato com o economista formado pela Unicamp, corretor de imóveis e sócio diretor da Imobiliária Urban, nos Jardins, Fernando Massucci , que esclareceu o fenômeno.

Segundo ele, há investimentos no ramo imobiliário que podem trazer um retorno agressivo quando comparado a outros mercados. "Entretanto, 4 meses é um espaço muito curto e nosso mercado é bastante complexo e burocrático, o que dificulta o retorno a curto prazo".

Outro ponto que acaba dificultando é o fato das transações no Brasil trazerem pouca liquidez e extremamente burocrático: "Dentro de nossa realidade, é praticamente inviável quadruplicar o patrimônio no mercado imobiliário em 4 meses."

Segundo Fernando, levando em consideração o mercado imobiliário em São Paulo, que é uma das cidades mais dinâmicas do país, enfrenta desafios significativos de tempo e burocracia. A compra e venda de imóveis, incluindo o processo de escritura e registro, pode levar quase um mês. Transações de leilão e reformas também são complicadas, devido à documentação exigente e à dificuldade em encontrar mão-de-obra qualificada, o que prolonga os prazos.

Reformas e construções — processo esse que o ex-BBB afirma fazer nos imóveis — podem levar mais de um ano devido às exigências legais e à aprovação de documentos. Embora essas etapas sejam fundamentais para garantir a valorização dos imóveis, elas exigem tempo e um profundo conhecimento do mercado.



O mercado imobiliário é uma boa para investimentos?

Os investimentos que trariam um retorno mais agressivo seriam, no entanto, com maior risco. "Os juros são diretamente proporcionais ao risco. Dito isso, um investimento que traga este nível de retorno envolveria riscos muito altos. As estratégias que poderiam minimizar os riscos, têm a ver com o cuidado de lidar com a documentação correta dos imóveis envolvidos, agregar profissionais especialistas na área como corretores de imóveis de carreira, advogados da área, imobiliárias. Todos estes demandam tempo."

Sobre a rentabilidade do mercado imobiliário, Fernando é categórico em dizer que se trata de um ramo repleto de oportunidades e cíclico. Muitas vezes está bom para quem compra, outras vezes fica melhor para quem vende e em alguns momentos torna-se balanceado.



"No momento em que estamos vivendo, com a taxa de juros ainda alta, o mercado favorece quem está com o capital na mão para fazer boas compras. Conforme a taxa de juros vai baixando (o que já estamos vendo acontecer) o crédito imobiliário torna-se mais acessível, mais pessoas conseguem acessar a compra de imóveis e o mercado passa a se tornar mais atrativo para quem vende e assim, sucessivamente."

Entretanto, o economista volta a bater na tecla de que são processos que demandam tempo devido a suas complexidades. "Independente da história, momento, situação, temos que ter cuidado com promessas de ganhos rápidos, que dão a impressão de que são fáceis e sem risco. Não existe 'almoço grátis', com certeza, se o retorno é alto, o risco é elevado. Eu aconselho a grande maioria das pessoas a investirem no mercado imobiliário, mas desconfie de promessas de ganhos expressivos", finaliza o especialista.

