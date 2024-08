Reprodução: Instagram Sydney Sweeney

A atriz Sydney Sweeney curtiu , no último domingo (25), um passeio de lancha com sua cachorrinha Tank . Em um dos cliques registrados pela artista, o animalzinho aparece aproveitando a brisa do vento.



A artista, que possui mais de 21 milhões de seguidores apenas no Instagram, é uma das atrizes mais conhecidas nos últimos anos. O primeiro papel de destaque da loira foi na série "Euphoria", de 2019.

Após o seriado televisivo, a jovem entrou para a produção de inúmeros filmes, como a comédia romântica "Todos Menos Você", ao lado do ator Glen Powell, e "Madame Teia", protagonizado por Dakota Johnson.

Sydney Sweeney Reprodução: Instagram Tank, cachorrinha de Sydney Sweeney Reprodução: Instagram Tank, cachorrinha de Sydney Sweeney Reprodução: Instagram Sydney Sweeney Reprodução: Instagram

Sydney Sweeney também estrelou "The White Lotus" e, pelo papel, conquistou uma indicação ao Emmy Awards, maior premiação da televisão. Na mesma edição, a atriz também recebeu uma nomeação pela sua interpretação da personagem Cassie Howard na segunda temporada de "Euphoria".



