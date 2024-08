Reprodução/Instagram Davi Brito é flagrado aos beijos





Davi Brito, campeão do BBB 24, da TV Globo, completou 22 anos neste sábado (24). Durante a comemoração, o milionário foi flagrado aos beijos com uma morena misteriosa.

O vídeo compartilhado pelo perfil Alô Juca viralizou nas redes sociais. A identidade da moça segue desconhecida até o momento desta publicação.

Na filmagem, o baiano aparece ao lado da irmã, de outros familiares e amigas em um iate. As imagens foram gravadas na Ilha de Itaparica, na Bahia.

Segundo as fontes do site Alô Juca, a lancha foi emprestada por um conhecido do ex-BBB.

"Dizem que Davi está se envolvendo com uma morena e a festa não tem hora pra acabar", diz o perfil que divulgou o vídeo.

Vale lembrar que Davi está solteiro desde julho, quando chegou ao fim o seu breve affair com Tamires Assis, musa do Boi Garantido. A moça foi surpreendida por Davi, que, declarando estar doente, cancelou o encontro deles.

